Tutti vogliono il sedile 11A in aereo il posto miracoloso che ha salvato la vita all’unico sopravvissuto del disastro Air India | è davvero la poltrona della salvezza?

Dal disastro aereo del volo Air India, precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno scorso, è nato un fenomeno globale tanto curioso quanto problematico: una vera e propria corsa al posto 11A. La storia di Vishwash Kumar Ramesh, l’unico passeggero sopravvissuto su 242 persone a bordo, seduto proprio in quella poltrona, ha trasformato un semplice numero di sedile in un amuleto, un simbolo di salvezza. Quella che poteva sembrare una reazione emotiva passeggera si sta rivelando un trend consolidato. Come spiegano al Corriere della Sera dirigenti di diverse compagnie aeree europee, statunitensi, mediorientali e asiatiche, la richiesta per il posto 11A è schizzata alle stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutti vogliono il sedile 11A in aereo, il “posto miracoloso” che ha salvato la vita all’unico sopravvissuto del disastro Air India: è davvero la “poltrona della salvezza”?

