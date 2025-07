Tutte le trattative in atto Play vice Dodo e punta Priorità al centrocampo Le piste calde di Pradè

Il tempo non manca e Daniele Pradè sa bene che per certe operazioni la fretta è cattiva consigliera. Anche perché stavolta un po’ di tempo se lo può pure concedere avendo consegnato una squadra quasi completa a Pioli fin dal primo giorno di ritiro. Il ds viola continua a lavorare su diversi fronti. La casella del vice Dodo resta da riempire. Pioli attende i primi segnali da Fortini, contestualmente si continua a tenere in caldo l’ipotesi Zortea, che piace eccome alla Fiorentina. Magari non a 10 milioni (quelli che chiede il Cagliari), ma a qualcosa in meno. Fari sulla trattativa per adesso spenti, ma più avanti la Fiorentina potrebbe decidere anche di accenderli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

