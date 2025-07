Tutte le tonalità di Drusilla Foer | Mi diverte affrontare l’imprevisto

"Freschezza e allegria": è questa la cifra stilistica di Parla con Dru, il nuovo spettacolo di Drusilla Foer, che la cantante, attrice e autrice toscana porta in scena giovedì alle 21 nella suggestiva Piazza Malatestiana di Longiano, per una serata tra confidenze, canzoni e improvvisazione. "È come stare fuori dal bar a chiacchierare – racconta l’artista, vera e propria icona di stile – supportata da un caffè con la sambuca che mi rende frizzante". Un ritratto lucido e autoironico che riassume perfettamente lo spirito del format: un incontro dal vivo, in equilibrio tra humour e sincerità, dove a dettare il ritmo sono le domande del pubblico e i guizzi di una protagonista che ha fatto dell’imprevedibilità il suo tratto distintivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

