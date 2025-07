Turismo in crescita in Sicilia i dati di Confimprese | Segnato un aumento del 2,4%

La Sicilia conferma per quest’estate la crescita turistica con +2,4% di arrivi esteri e affitti brevi al 35% delle presenze. A riportare il dato è Confimprese Sicilia che ha comparato i dati di Enit e degli Osservatori regionali sul turismo. Un segno “più” confermato anche fa Federalberghi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: sicilia - turismo - crescita - dati

La Sicilia al festival "L'Italia delle Regioni": eccellenze e turismo in vetrina a Venezia - Anche quest'anno la Sicilia è presente, con un proprio stand, al festival "L'Italia delle Regioni" che ha raggiunto la sua quarta edizione e riunisce esponenti di governo, accademici e stakeholder dei 21 territori rappresentati dalla Conferenza delle Regioni.

La Sicilia al festival "L'Italia delle Regioni": eccellenze e turismo in vetrina a Venezia - Anche quest'anno la Sicilia è presente, con un proprio stand, al festival "L'Italia delle Regioni" che ha raggiunto la sua quarta edizione e riunisce esponenti di governo, accademici e stakeholder dei 21 territori rappresentati dalla Conferenza delle Regioni.

L’Insabbiato emoziona Cannes e rilancia il valore del cine-turismo in Sicilia - La casa di produzione e distribuzione cinematografica “ CinemaSet” continua la sua ascesa nel panorama cinematografico italiano ma, soprattutto, internazionale, con la presentazione ufficiale del suo nuovo progetto filmico, “L’Insabbiato” al 78° Festival di Cannes 2025, all’interno del prestigioso Italian Pavilion presso l’Hôtel Majestic Barrière.

Turismo, i dati di Confimprese e Federalberghi premiano la Sicilia: aumentano gli arrivi dall'estero, Isola tra le mete piĂą scelte anche dagli italiani... Vai su Facebook

I dati sugli arrivi e sulle opportunità del #turismo siciliano fanno ben sperare, ma c'è ancora molta strada da fare. Ecco luci e ombre della stagione estiva in corso Vai su X

Turismo in crescita in Sicilia, i dati di Confimprese: Segnato un aumento del 2,4%; Turismo in crescita in Sicilia, i dati di Confimprese: 'Segnato un aumento del 2,4%'; Turismo, Schifani alla Bit: «Presenze in crescita, stranieri aumentati dell'11%».

Turismo in crescita in Sicilia, i dati di Confimprese: "Segnato un aumento del 2,4%" - La soddisfazione del governatore Renato Schifani: "Questi numeri premiano il nostro impegno per qualità e competitività" ... Scrive palermotoday.it

Confimprese conferma la crescita del turismo in Sicilia, Schifani “Un premio per la regione” - PALERMO (ITALPRESS) – Quest’estate la Sicilia conferma la crescita turistica con +2,4% di arrivi esteri e affitti brevi al 35% delle presenze. Secondo msn.com