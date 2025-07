Tumore al pancreas | l' importante scoperta che accelera la diagnosi

I ricercatori dell'Università della California hanno trovato una firma genetica della malattia che potrebbe permettere di diagnosticarla più velocemente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tumore al pancreas: l'importante scoperta che accelera la diagnosi

Tumore del pancreas, la speranza ha il volto dell’oncologo napoletano Melisi - Tempo di lettura: 3 minuti La speranza ha il volto di un oncologo napoletano 48enne. A Davide Melisi è legato probabilmente il primo caso in Italia di tumore pancreatico a risposta completa.

Tumore al pancreas e alimentazione, all’ospedale Apuane applicata una tecnica innovativa - Massa, 16 maggio 2025 – Una patologia oncologica che finora veniva trattata solo per via chirurgica: per la prima volta all’ ospedale Apuane  di Massa è stata invece eseguita in questi giorni una procedura endoscopica.

Ieri in Campania: la ‘speranza campana’ per combattere il tumore al pancreas - Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 10 maggio 2025. Avellino – In linea con le direttive del Prefetto Dott.

Un importante passo avanti nella medicina di precisione arriva da un gruppo di ricercatori italiani. Il Centro Ames, con sedi a Napoli, Cernusco sul Naviglio (Milano) e Firenze, ha identificato due mutazioni genetiche in grado di spiegare perché i tumori siano pi

