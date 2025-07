Tuffi la Cina trionfa con il brivido nel sincro misto dalla piattaforma Sesti Jodoin di Maria Giovannini

Vittoria con il brivido per la Cina nel sincro misto della piattaforma ai Mondiali di Singapore. La coppia cinese composta dalla quindicenne Xie Peiling e da Zhu Yongxin, che nonostante un clamoroso errore nel primi obbligatorio, sono riusciti a trionfare per appena sei centesimi di punto nei confronti della coppia della Corea del Nord formata da Jo Jin Mi e Choe Wi Hyon. Bronzo per i russi (selezione atleti indipendenti) Aleksandr Bondar e Anna Konanykhina. I cinesi hanno concluso con il punteggio totale di 323.04, nonostante come detto l’errore di Xie nell’uno indietro carpiato (solo 36.60 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, la Cina trionfa con il brivido nel sincro misto dalla piattaforma. Sesti Jodoin di Maria/Giovannini

