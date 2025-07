Tuffi grandi altezze Andrea Barnabà chiude in sesta posizione Lichtenstein beffa Gimeno per l’oro

Un autentico spettacolo al Palawan di Sentosa. Sullo sfondo della baia di Singapore, dalla torre di 27 metri, è andata in scena la finale maschile dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. A tenere alto il vessillo italico sono stati Andrea Barnabà e Davide Baraldi e i due azzurri, considerato il programma presentato, si sono espressi su ottimi livelli. In particolare il 21enne Barnabà ha messo in mostra delle carpiature spettacolari, in grado di massimizzare l'esecuzione di un tuffo non ad altissimo coefficiente di difficoltà. 104.50 punti con il triplo salto mortale ritornato con mezzo avvitamento e 110.

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e Barnaba - L’hanno soltanto sfiorato il podio a Polignano a mare. L’hanno accarezzato per qualche minuto. L’hanno sognato, spinti dalle migliaia di persone che facevano il tifo per loro sul ponte di Lama Mona.

