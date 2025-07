TS – Lazio Guendouzi salva Sarri | Avellino ko nel recupero

2025-07-26 22:49:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: FROSINONE – La Lazio batte l’Avellino per 1-0 nell’amichevole giocata al Benito Stirpe di Frosinone e valida per il terzo memorial “Sandro Criscitiello”. A decidere l’incontro è il calcio di rigore trasformato da Guendouzi nel recupero del secondo tempo. Dopo il 3-0 alla formazione Primavera firmato Pedro, Cancellieri e Basic, altra vittoria per il Comandante Maurizio Sarri, chiamato a plasmare la sua creatura senza poter contare su nuovi innesti dal calciomercato. I prossimi impegni della Lazio . Tra i biancocelesti spicca la presenza dal primo minuto di capitan Zaccagni, molto attivo fin da subito nelle connessioni con Pedro, Tavares e Vecino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Lazio, Guendouzi “salva” Sarri: Avellino ko nel recupero

Il tennista Paul: "Ecco perché tifo Lazio, adoro Guendouzi. Con la Juve…" - Pochi minuti prima di scendere in campo, Paul ha spiegato all'Adnkronos da dove venga la sua fede laziale

Guendouzi Lazio, il centrocampista pronto per una grande sfida! Colloquio con il tecnico Baroni e l'Inter… - Guendouzi Lazio, il centrocampista francese è pronto per una grande sfida! Colloquio con il tecnico Baroni e l'Inter adesso… La Lazio si prepara a una sfida cruciale contro l'Inter, ancora in corsa per il titolo di Serie A.

Lazio Juve, parla Guendouzi: «Oggi è importante per noi. Futuro? Vorrei giocare la Champions con questa squadra ma…» - Lazio Juve, parla Guendouzi: «Oggi è importante per noi. Futuro? Vorrei giocare la Champions con questa squadra ma…» Alle 18 la Lazio scenderà sul terreno di gioco dell'Olimpico per affrontare la Juventus nella sfida valevole per la 36a giornata di Serie A Enilive 2024/2025.

