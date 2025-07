Trump sull' intesa tocca a Israele decidere

Donald Trump ha dichiarato di "aver stanziato 60 milioni di dollari due settimane fa" per Gaza e "nessun altro Paese ha fatto nulla". "Cosa succederà , non lo so. Non spetta a me decidere, tocca a Israele farlo. E' terribile la situazione della fame e dei bambini, quel posto è un disastro", ha aggiunto sostenendo che " Hamas sta rubando molto cibo". "Vorremmo che più paesi partecipassero", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, sull'intesa tocca a Israele decidere

In questa notizia si parla di: trump - tocca - israele - decidere

Giudice Usa sospende licenziamenti federali voluti da Trump, 'tocca al Congresso' - Un giudice statunitense ha temporaneamente sospeso diverse agenzie federali dal procedere con i licenziamenti di massa di dipendenti pubblici ordinati dal presidente Donald Trump a febbraio e affidati al Doge, l'organismo presieduto da Elon Musk.

Santanchè vs Berlusconi: Trump non si tocca - Arriva la risposta del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, alle critiche espresse dalla Presidente di Fininvest circa gli atteggiamenti e l'operato del Presidente degli Stati Uniti che creerebbero incertezza e inaffidabilità a livello internazionale L'articolo Santanchè vs Berlusconi: Trump non si tocca proviene da Il Difforme.

Biden malato di tumore alla prostata: “Il cancro ci tocca tutti”. Sostegno trasversale da Re Carlo a Trump - Washington, 19 maggio 2025 – “ Il cancro ci tocca tutti ”. È il messaggio lanciato con un tweet da Joe Biden, dopo che la notizia del tumore alla prostata è diventata di dominio pubblico.

Donald Trump ha appena toccato il nuovo punto più basso della sua presidenza e il grado più alto di barbarie raggiungibile da un Presidente degli Stati Uniti e di qualunque Paese. Su Truth Trump ha pubblicato un video fake generato dall’IA che mostra l’arre Vai su Facebook

Trump, sull'intesa tocca a Israele decidere; Trump, sull'intesa tocca a Israele decidere; Israele - Gaza, le news. Nella Striscia aiuti dall’Egitto. Tajani: “Possibile rientro degli italiani di Freedom Flotilla”.

Trump, sull'intesa tocca a Israele decidere - Donald Trump ha dichiarato di "aver stanziato 60 milioni di dollari due settimane fa" per Gaza e "nessun altro Paese ha fatto nulla". Riporta ansa.it

Trump dice che Israele ha accettato le condizioni per la tregua a Gaza ... - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele ha accettato le condizioni necessarie per raggiungere una tregua di 60 giorni a Gaza. Scrive ilfoglio.it