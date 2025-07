Trump settore farmaceutico è escluso da accordo con l' Ue

Il settore farmaceutico non farĂ parte dell'eventuale accordo tra Stati Uniti e Ue sui dazi. Lo ha dichiarato Donald Trump. "Fondamentalmente i prodotti farmaceutici non ne faranno parte, perchĂ© dobbiamo produrli negli Stati Uniti. Non possiamo trovarci in una posizione in cui dobbiamo dipendere da altri Paesi", ha affermato Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, settore farmaceutico è escluso da accordo con l'Ue

