Ancora proteste contro Donald Trump. Domenica mattina, un piccolo gruppo di manifestanti ha organizzato una sit-in vicino al golf club in Scozia dove alloggia il presidente americano. Fuori dal resort di Turnberry, i manifestanti hanno sventolato una bandiera degli Stati Uniti e hanno esposto un cartello in cui criticavano il primo ministro britannico Keir Starmer. Trump è in visita in Scozia per una vacanza all’insegna del golf, ma lunedì incontrerĂ Starmer. Il primo ministro e il presidente si incontreranno presso il golf club di Turnberry, di proprietĂ della famiglia del presidente. Si recheranno poi ad Aberdeen, sulla costa nord-orientale del Paese, dove la famiglia Trump possiede un altro campo da golf e ne sta aprendo un terzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump, proteste fuori dal golf club del tycoon a Turnberry

Il Qatar regala a Trump il nuovo Air Force One extralusso da 400 milioni. Proteste Dem. Casa Bianca: “Tutto legale” - Se l’ Air Force One del presidente Usa è troppo datato, ci pensa il Qatar. Donald Trump ha confermato l’indiscrezione diffusa domenica da Abc e New York Times secondo la quale i reali di Doha hanno deciso di regalare un nuovo aereo al capo della Casa Bianca per sostituire quello presidenziale.

Harvard, Trump blocca iscrizioni a 7000 studenti stranieri, l'ateneo non ha consegnato i file delle proteste pro-Gaza, universitĂ : "Illegale" - La mossa del tycoon arriva dopo settimane di braccio di ferro con l'ateneo, al quale erano giĂ stati bloccati i fondi federali per non aver consegnato i file delle proteste pro-Palestina Nuovo attacco di Donald Trump contro l'universitĂ di Harvard, la quale si trova ora al centro di una dura

Perché a Los Angeles sono scoppiate le proteste dopo i raid anti-migranti e Trump ha schierato la Guardia Nazionale - Da giorni è altissima la tensione in California dove si sono verificati scontri scoppiati dopo i raid degli agenti anti immigrazione e proseguiti con l'invio della Guardia nazionale da parte del presidente Donald Trump.

L'ateneo risponde per le proteste di primavera giudicate antisemite. E su Harvard la presidenza continua la lotta contro gli stranieri

