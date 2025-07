Trump non abbasserò i dazi per l' Ue oltre il 15%

Donald Trump ha detto di non avere intenzione di abbassare i dazi per l' Unione europea "oltre il 15%". "Ci sono ancora tre quattro punti da discutere ma si tratta di equità ", ha aggiunto il tycoon.

