Trump l' Ue effettuerà 600 mld investimenti in Usa

L'Ue effettuerà 600 miliardi di dollari in investimenti negli Usa. Lo ha annunciato Donald Trump. Inoltre, l'Ue acquisterà "un'enorme quantità di equipaggiamento militare. Non sappiamo a quanto ammonta, ma la buona notizia è che produciamo il miglior equipaggiamento militare al mondo", ha detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, l'Ue effettuerà 600 mld investimenti in Usa

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Si tratta del primo importante viaggio diplomatico all'estero del secondo mandato del presidente americano.

Trump fa rotta verso oriente: investimenti da mille miliardi nel Golfo e accordo sui dazi con la Cina - I mercati europei e Wall Street hanno accolto con entusiasmo la tregua tra gli Stati Uniti e la Cina volta a porre fine alla devastante guerra dei dazi lanciata dal presidente americano Donald Trump.

Trump in Arabia Saudita: mille miliardi d’investimenti e accordi con il Golfo - Nel contesto degli incontri internazionali, un funzionario arabo ha sintetizzato con un breve commento l’essenza della missione condotta durante la visita in Arabia Saudita da parte del presidente Donald Trump.

Trump, l'Ue effettuerà 600 mld investimenti in Usa; Trump: raggiunto accordo sui dazi USA-UE; Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il più grande mai raggiunto - Von der Leyen: accordo crea certezza in tempi incerti.