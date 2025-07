Trump | La Thailandia vuole un cessate il fuoco immediato

WASHINGTON – “La Thailandia, come la Cambogia, vuole un immediato cessate il fuoco e la pace”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), sul suo social network Truth dopo aver parlato al telefono con il premier ad interim thailandese. “Ora riferirò questo messaggio al primo ministro della Cambogia. Dopo aver parlato con entrambe le parti, cessate il fuoco, pace e prosperità sembrano essere la soluzione naturale. Lo vedremo presto!”, ha aggiunto il presidente. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Trump: “La Thailandia vuole un cessate il fuoco immediato”

Guerra Thailandia Cambogia, Trump sventola i dazi per la pace: “Se combattete nessun accordo” - Roma, 26 luglio 2025 - Nella guerra tra Thailandia e Cambogia irrompe la concretezza economica di Donald Trump: "Se vi sparate non trattiamo sui dazi".

Trump fa il mediatore tra Thailandia e Cambogia. Senza pace nessun accordo commerciale - Il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato sabato, in un post pubblicato su Truth Social, di aver parlato con il primo ministro della Cambogia per fermare la guerra con la Thailandia e che sta contattando anche il primo ministro ad interim thailandese per sollecitare un cessate il fuoco immediato.

Thailandia-Cambogia,Trump:vogliono pace - 20.05 "Ho avuto un'ottima telefonata con il Primo Ministro della Cambogia e l'ho informato dei miei colloqui con la Thailandia e con il suo Primo Ministro facente funzioni.

Cambogia-Thailandia, Trump chiede cessate fuoco; Scontro Thailandia - Cambogia: almeno 34 morti, si lavora per un cessate il fuoco; Trump: «La Thailandia vuole un cessate il fuoco immediato».

Trump: “La Thailandia vuole un cessate il fuoco immediato” - "La Thailandia, come la Cambogia, vuole un immediato cessate il fuoco e la pace". Come scrive lopinionista.it

Trump a Cambogia e Thailandia: niente accordi commerciali se non fate la pace - Nuovi scontri attorno ai templi, poi il tentativo di mediazione malese e la riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza Onu ... Riporta repubblica.it