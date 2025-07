Trump in Scozia Usa e Ue verso l' intesa sui dazi al 15% | oggi l' incontro con von der Leyen Tariffe e guerre sul tavolo

L'incontro ha preso forma in poche ore, ampliando i temi sul tavolo e incassando via via maggiore importanza per le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Nel lussuoso Golf Club di Turnberry Donald Trump e Ursula von der Leyen non parleranno solo di tariffe e commercio. Faranno il punto su alcuni dei dossier internazionali più delicati. Temi sui quali, da Gaza all'Ucraina,.

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderà cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - Per gli Usa ci saranno gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Non ci sarà Vladimir Putin ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti da giovedì 15 maggio a Istanbul.

