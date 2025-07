Trump in Scozia aspetta von der Leyen | andrà in buca un’intesa sui dazi?

Poco o nulla filtra dalla sua missione della presidente della Commissione europea che si spera possa riportare a Bruxelles un accordo come souvenir. Non a caso, il solo fatto che sia volata in Scozia presuppone che uno schema d'intesa sui dazi giĂ c'è. L'incontro ufficiale con Trump, stando agli ultimi aggiornamenti, è previsto per domenica dopo pranzo ma nulla vieta che i due si vedano nelle ore precedenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump in Scozia aspetta von der Leyen: andrĂ in buca un’intesa sui dazi?

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

