Trump e von der Leyen annunciano l’accordo sui dazi ma i numeri reali smentiscono l’euforia

Il 27 luglio Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno annunciato un nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. “Un grande accordo per entrambe le parti”, ha detto il presidente americano. “Un bene, davvero positivo”, ha commentato la presidente della Commissione Ue. I due leader hanno celebrato l’intesa come il frutto di un negoziato difficile ma proficuo, con promesse di benefici per le imprese europee e rassicurazioni sulla collaborazione in settori strategici come i microprocessori. Ma dietro i toni concilianti e le frasi di circostanza, resta il nodo centrale: l’imposizione di nuovi dazi da parte americana, in particolare su auto elettriche, acciaio, alluminio e componenti industriali europei, che porterebbero le tariffe in alcuni casi fino al 15%. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump e von der Leyen annunciano l’accordo sui dazi, ma i numeri reali smentiscono l’euforia

