Trump ‘bara’ a golf? Un video mostra l’aiutino al presidente

(Adnkronos) – Donald Trump bara a golf? Il presidente degli Stati Uniti negli ultimi giorni ha soggiornato nel suo resort di Turnberry, in Scozia. Prima di concludere l'accordo sui dazi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Trump si è cimentato sui green del percorso.  Un video in particolare rimbalza sui

In questa notizia si parla di: presidente - trump - bara - golf

