Trump a Sky News accordo con l' Ue? 50-50

Donald Trump, mentre giocava a golf nel suo resort a Turnberry in Scozia, ha risposto alla domanda di un giornalista di Sky News affermando che le possibilità che gli Stati Uniti raggiungano un accordo commerciale con l' Ue sono "50-50". Alle 17.30 ora italiana è atteso l'incontro tra il presidente Usa e la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen.

Guerra, Trump a Nbc News: Odio tremendo Putin-Zelensky, forse pace impossibile - Donald Trump ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile. ‚ÄúForse non √® possibile‚ÄĚ, ha detto parlando con Nbc News.

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: oggi telefonata Trump-Putin alle 16. Mosca: “Grati a USA per mediazione” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo i negoziati di pace a Istanbul: oggi attesa telefonata Trump-Putin alle ore 16.

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Cremlino: “Ristabiliti i contatti tra Kiev e Mosca”. Trump: “Fantastico trattare in Vaticano” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo la telefonata tra Trump e Putin di ieri, in cui si √® parlato di cessate il fuoco.

