Truffe ad anziani La Questura mette in guardia

Le truffe ai danni delle persone piĂą fragili, in particolare gli anziani, rappresentano un fenomeno criminale in costante crescita, che allarma le forze dell’ordine e le comunitĂ locali. Dietro ogni raggiro si cela una doppia ferita: economica, spesso pesante, e psicologica, altrettanto grave. Le statistiche parlano chiaro: nel 2024 la polizia di Stato ha ricevuto 197 denunce nella sola provincia di Lodi, con 52 persone denunciate e un arresto (molte le truffe on line); 127 vittime avevano tra i 70 e i 100 anni. Un trend che prosegue nel 2025: da gennaio a oggi sono giĂ 135 le truffe denunciate, con 14 denunce e un arresto; le vittime anziane sono 67. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe ad anziani. La Questura mette in guardia

In questa notizia si parla di: truffe - anziani - questura - mette

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano - Accertati almeno 23 colpi in diverse regioni d'Italia tra Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Puglia e Calabria L'articolo Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Truffe ad anziani, droga e pericolosità sociale: sei fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali dal questore - Sei fogli di via obbligatori e cinque avvisi orali. Sono stati adottati dal questore di Messina Annino Gargano nell’ambito delle prerogative attribuitegli quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, in seguito ad istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Truffe del falso carabiniere: sgominata la banda che derubava gli anziani nel Vco - Sgominata la banda che, dalla Campania, truffava gli anziani del Vco con la tecnica del falso carabiniere.

Truffe ad anziani. La Questura mette in guardia; Ad Alessandria la campagna della polizia contro le truffe: “Non esitate a chiamare il 112”; La polizia di Stato lancia una nuova campagna contro le truffe agli anziani: Myrta Merlino testimonial d'eccezione.

“Un cittadino informato non viene truffato”: 5 spot televisivi contro le truffe agli anziani - ?PORDENONE – Per il secondo anno consecutivo, visto l’apprezzamento del progetto avviato lo scorso anno, il Comune e la Polizia Locale di Pordenone hanno realizzato 5 spot televisivi di contrasto alle ... Secondo pordenoneoggi.it

Truffe agli anziani, campagna di prevenzione della Polizia - Per contrastare un fenomeno odioso che nel periodo estivo è in forte aumento realizzato un video dove si spiega come far fronte ad eventuali raggiri ... Come scrive rainews.it