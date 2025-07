Trent' anni di devastazioni fatte passare per lotta politica

I primi progetti per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità - la Tav - non erano ancora del tutto definiti che già spuntavano i suoi oppositori: i No Tav. Ben presto la Valle di Susa diventa un campo di battaglia tra le forze dell'ordine e il movimento che, nato con intenzioni pacifiche, si arricchisce presto di contestatori più accesi e particolarmente vicini al mondo dei centri sociali di Torino, degli squatters e dei movimenti di estrema sinistra. Per oltre trent'anni i No Tav hanno trasformato ogni apertura di cantiere in una guerriglia urbana che ha devastato infrastrutture, sradicato recinzioni lunghe chilometri, bloccato lavori e strade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trent'anni di devastazioni fatte passare per "lotta politica"

