Trenta trappole contro il virus West Nile | Monitoriamo uccelli e zanzare

In Liguria attivato il piano di sorveglianza per contrastare il virus: controlli quindicinali da maggio a novembre. Tra le specie “bersaglio” l’attenzione è rivolta soprattutto a gazze, cornacchie grigie e ghiandaie. L’assessore Nicolò: “Per i casi umani di infezione pronto il centro di eccellenza del San Martino”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Trenta trappole contro il virus West Nile: “Monitoriamo uccelli e zanzare”

In questa notizia si parla di: virus - trenta - trappole - west

West Nile: aumentano i contagi del #virus trasmesso dalle #zanzare. Sono sette i nuovi casi nel #Lazio. Nel catanese, risultato positivo anche un... Vai su Facebook

Trenta trappole contro il West Nile: “Monitoriamo uccelli e zanzare”; Analisi su carcasse di uccelli, trappole per zanzare: piano anti-virus West Nile e Usutu ad Arezzo; West Nile: 32 casi confermati, come cambia la mappa dei contagi.

Trenta trappole contro il West Nile: “Monitoriamo uccelli e zanzare” - In Liguria attivato il piano di sorveglianza per contrastare il virus: controlli quindicinali da maggio a novembre. Come scrive ilsecoloxix.it

Virus del Nilo, rischi e prevenzione. Tutto quello che c’è da sapere sul West Nile - Ecco il piano messo a punto dall’Asl Toscana Sud Est per il monitoraggio. Si legge su msn.com