Treno deragliato in Germania dopo la tempesta | morti e feriti tra i 100 passeggeri a bordo

Roma, 27 luglio 2025 ‚Äst Disastro ferroviario in Germania nei pressi della citt√† di Riedingen, nel¬†sud-est del Baden-Wurttemberg, dove un treno √® deragliato oggi pomeriggio pochi minuti dopo le 18 a seguito di una tempesta. A bordo del convoglio viaggiavano almeno¬† 100 passeggeri. La Schwaebische Zeitung riferisce che nell'incidente ferroviario di oggi nel Baden-Wuerttemberg sarebbero morte almeno tre persone e 34 sono rimaste ferite. Il treno √® un Regional Express della Deutsche Bahn e, secondo le informazioni raccolte dallo Spiegel, era in viaggio fra Sigmaringen a Ulma ed √® deragliato sulla linea a binario unico nei pressi di Zwiefaltendorf intorno alle 18. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Treno deragliato in Germania dopo la tempesta: morti e feriti tra i 100 passeggeri a bordo

In questa notizia si parla di: treno - deragliato - germania - tempesta

