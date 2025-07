Tregua umanitaria di un giorno a Gaza

7.10 Sotto la pressione internazionale, il governo israeliano ha disposto la ripresa degli aiuti e annunciato una tregua umanitaria oggi a Gaza per consentirne la distribuzione. Le Idf attuano un cessate il fuoco in diversi centri abitati dell'enclave palestinese fino a stasera. Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato di aver già effettuato lanci di cibo dal cielo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: tregua - umanitaria - gaza - giorno

Bombardata una scuola in Birmania nonostante la tregua umanitaria, 22 morti - L’aviazione della giunta militare al potere ha bombardato una scuola nella regione di Sagaing, uccidendo almeno ventidue persone, tra cui venti bambini, nonostante una tregua umanitaria proclamata dopo il terremoto del 28 marzo.

Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua umanitaria a Gaza per 24 ore | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari ma ricorda che nella Striscia "non si muore di fame, è fake news di Hamas" - Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni". Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti

Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua umanitaria a Gaza di 24 ore | Esercito Israele: "Ok ripresa aiuti umanitari ma non si muore di fame, è fake news di Hamas" - Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni". Londra, Parigi e Berlino pensano a un ponte aereo.

