Tregua umanitaria di 10 ore a Gaza

7.10 Sotto la pressione internazionale, il governo israeliano ha disposto la ripresa degli aiuti e annunciato una tregua umanitaria oggi a Gaza per consentirne la distribuzione. Le Idf attuano un cessate il fuoco in diversi centri abitati dell'enclave palestinese dalle 10 alle 20. Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato di aver già effettuato lanci di cibo dal cielo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli.

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio" - Hamas annuncia ufficialmente che rilascerà l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, in seguito alle trattative con gli Stati Uniti avvenute nei giorni scorsi.

Il gabinetto di sicurezza israeliano è riunito non per decidere come favorire un accordo di tregua a Gaza. Al primo posto c'è il piano dell'esercito per la costruzione della "città umanitaria", ossia il campo di internamento in cui saranno chiusi 600 mila palestinesi

Gaza: strage in attesa della tregua Un raid israeliano uccide almeno 10 bambini in coda per cure mediche a Gaza. Intanto gli Usa inviano le ruspe e annunciano sanzioni alla relatrice Onu Francesca Albanese. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubbl

Israele: Tregua umanitaria di 24 ore e ripresa degli aiuti a Gaza - IL PUNTO: 50 morti nella striscia nelle ultime ore. Riprendono i lanci di aiuti per i palestinesi; Israele annuncia ripresa aiuti. Sa'ar a Tajani: Tregua umanitaria di un giorno; Israele dà l'ok agli aiuti e a tregue umanitarie per Gaza.

Israele: "Tregua umanitaria di 24 ore e ripresa degli aiuti a Gaza" - Riprendono i lanci di aiuti per i palestinesi Secondo l'agenzia di difesa civile palestinese, oltre 50 persone sono state uccise nelle ultime ore da ... Scrive msn.com

Guerra Israele, al via tregua umanitaria. Idf lancia aiuti a Gaza. DIRETTA - Svolta di Israele nella Striscia di Gaza: sotto la pressione internazionale, il governo Netanyahu ha disposto la ripresa degli aiuti e annunciato tregue umanitarie per facilitarne la distribuzione. Segnala tg24.sky.it