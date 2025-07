Tregua umanitaria a Gaza Israele | Da oggi pause tattiche per l' invio di aiuti Camion egiziani stanno entrando al valico di Rafah

Roma, 27 luglio 2025 ‚Äst√ą scatta alle 9 di questa mattina (ora italiana) una pausa umanitaria di 10 ore per consentire l‚Äôingresso ai valichi di cibo e medicine. Lo ha annunciato¬†su Telegram l'esercito israeliano, che parla di "pausa tattica" delle¬†operazioni militari in alcune parti¬†di¬†Gaza¬†con ‚Äúpercorsi sicuri" per garantire il passaggio dei convogli umanitari.¬† I media egiziani¬†riportano che i primi camion hanno iniziato a entrare oggi nella Striscia. "I camion con gli aiuti egiziani iniziano a entrare attraverso il valico di Rafah ", ha riferisce Al-Qahera News su X, insieme a filmati dei convogli di aiuti in movimento nella zona di confine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Tregua umanitaria a Gaza. Israele: ‚ÄúDa oggi pause tattiche per l'invio di aiuti". Camion egiziani stanno entrando al valico di Rafah

