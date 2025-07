Tregua umanitaria a Gaza cibo via terra e aria

Spinto da una pressione internazionale sempre più intensa di fronte alla catastrofe umanitaria provocata dalla fame e dalla mancanza dei beni più essenziali, Israele ha ceduto e ha annunciato una «pausa tattica» per 10 ore al giorno delle sue operazioni militari in alcune parti di Gaza, insieme all'apertura di «percorsi sicuri" per l'arrivo degli aiuti alla popolazione ormai ridotta allo stremo.

