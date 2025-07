Tre container pieni di armi nuovo sciopero in porto

L'Unione sindacale di base porto di Genova ha proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata di martedì 5 agosto 2025 per protestare contro il trasporto di materiale bellico. "Non lavoreremo per la guerra" si legge nel volantino, che invita lavoratrici e lavoratori del terminal Psa di Pra' a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tre container pieni di armi, nuovo sciopero in porto; Porto, cinque giorni di sciopero al Terminal Bettolo: “Pessima organizzazione del lavoro”; Presidio al porto di Genova contro le armi verso Israele.

