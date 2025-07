Travolto da un muletto in manovra | grave giovane operaio

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, sabato 26 luglio, a Casto, all’interno dello stabilimento di Malpaga della RaffMetal. Un operaio di 33 anni, di origine albanese, è stato investito da un muletto in manovra guidato da un collega.Secondo una prima ricostruzione, i due dipendenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Investito da trave in ferro mentre manovra muletto: operaio 24enne in rianimazione - LECCE - Investito da una trave di ferro mentre manovra il muletto: è grave, ma fortunatamente non in pericolo di vita, l’operaio 24enne, malcapitato protagonista dell’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto all’incirca un’ora fa, nel Salento.

