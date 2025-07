Il panorama delle produzioni televisive dedicate ai personaggi della letteratura di Anne Rice si arricchisce con nuove anticipazioni sulla terza stagione di Interview With The Vampire. Il recente teaser, oltre a offrire uno sguardo esclusivo al look di Lestat de Lioncourt in versione rockstar, conferma che la nuova stagione è attualmente in fase di lavorazione e sarà trasmessa nel corso del 2026. La rivelazione più significativa riguarda il titolo della serie, che sarà intitolato Anne Rice’s The Vampire Lestat, sottolineando l’attenzione fedele alla seconda opera della saga letteraria. lestat come rockstar: un nuovo volto per il vampiro iconico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Trasformazione rockstar di sam reid nel vampiro lestat nella terza stagione di intervista col vampiro