Trantino e Parisi consegnano alla città il rinnovato campo Velletri di Picanello

Lunedì 28 luglio 2025 alle ore 9.30, a Picanello, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo Sport e alle Politiche Comunitarie del Comune di Catania, Sergio Parisi, consegneranno ufficialmente alla città il rinnovato campo sportivo di via Velletri, completato con la riqualificazione della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

