Trani | omaggio a Nina Simone Concerto

Di seguito il comunicato: A Trani, il 27 luglio, dalle ore 21:00 (porta ore 20:30), la splendida Corte “Davide Santorsola” di Palazzo delle Arti Beltrani si prepara a farsi eco della voce e del fuoco interiore di Nina Simone. Nell’ambito della rassegna Musica a Corte, prende vita Saffronia. Omaggio alla musica di Nina Simone, un progetto originale curato da Cinzia Eramo e Donatello D’Attoma, che unisce riflessione sociale, raffinatezza musicale ed evocazione poetica. Saffronia è molto piĂą che il titolo dello spettacolo: è il nome della fragile protagonista del brano Four Women, una delle tante identitĂ femminili che Simone ha saputo raccontare con dolorosa luciditĂ . 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Trani: omaggio a Nina Simone Concerto

