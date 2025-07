Tragico scontro frontale sulla A4 tra Torino e Milano | 4 morti e una donna gravemente ferita

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma sull’autostrada: una vettura contromano causa lo schianto. Quattro uomini sono morti e una donna è rimasta gravemente ferita in un terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 luglio, sull’ Autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi dello svincolo per Marcallo-Mesero. Sembra che una delle due auto coinvolte, guidata da un uomo di 70 anni, avrebbe imboccato contromano la carreggiata causando un violento impatto frontale. L’incidente: lo scontro alle 11.08 all’altezza di Marcallo-Mesero. Il tragico schianto è avvenuto alle 11,08 al chilometro 103+400, tra Novara Est e Marcallo-Mesero, in prossimità dello svincolo per l’aeroporto di Malpensa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

