Tragico schianto a Mola di Bari | muoiono una donna incinta e il compagno cinque i feriti

Stavano rientrando da un matrimonio: la tragedia sulla Statale 16. Un drammatico incidente stradale ha scosso la notte in Puglia, poco prima delle 3 del mattino (27 luglio). L'impatto, avvenuto lungo la Statale 16 all'altezza di Mola di Bari, ha provocato la morte di una donna di 33 anni al sesto mese di gravidanza e del suo compagno. Cinque le persone ferite. Una giovane coppia torinese tra le vittime. I due giovani, originari dell'Abruzzo ma residenti in Piemonte, si trovavano in Puglia per partecipare a un matrimonio. Dopo aver lasciato il ricevimento, la coppia viaggiava a bordo di una Fiat Punto.

In questa notizia si parla di: tragico - schianto - mola - bari

