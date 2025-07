Tragico incidente stradale a Villafranca muore ragazzo di 18 anni | scontro frontale con la sua moto

Ennesima tragedia della strada nel Veronese. Un violento incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 26 luglio a Santa Lucia ai Monti, frazione di Valeggio sul Mincio. A perdere la vita è stato Giovanni Arduini, 18 anni, di Villafranca di Verona, deceduto dopo uno scontro frontale tra la sua moto KTM 125 . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Giovanni Arduini, chi è il 18enne morto nel tragico incidente di Valeggio - E' Giovanni Arduini, il giovane di soli 18 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio nell'incidente a Valeggio sul Mincio. veronaoggi.it scrive