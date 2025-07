Tragico incidente in Piemonte | muore un 46enne originario del Fortore

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia in Piemonte lungo la strada provinciale 661 dove ha perso la vita in un incidente Antonio Sassone, classe 1979, originario di Montefalcone di Val Fortore. A causa forse dell’alta velocità , la Ford Kuga sulla quale viaggiava come passeggero si è scontrata frontalmente con una BMW che veniva in direzione opposta. Per l’impatto entrambe le auto si sono ribaltate e per il 46enne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi del personale del 118 con il supporto dei Vigili del Fuoco. Le altre tre persone coinvolte hanno riportato solo lievi contusioni, ma i sanitari hanno preferito trasportarli all’ospedale di Verduno in codice verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragico incidente in Piemonte: muore un 46enne originario del Fortore

In questa notizia si parla di: incidente - piemonte - originario - fortore

Incidente mortale in Piemonte: muore un 46enne originario del Fortore - Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia in Piemonte lungo la strada provinciale 661 dove ha perso la vita in un incidente Antonio Sassone, classe 1979, originario di Montefalcone di Val Fortore.

Incidente mortale in Piemonte | muore un 46enne originario del Fortore; Incidente mortale in Piemonte: muore un 46enne originario del Fortore.

Incidente in moto a Carrù, la vittima aveva la passione per i rally - Un motociclista di 55 anni è morto in un incidente stradale, avvenuto nella notte a Carrù, nel cuneese, in via Circonvallazione. Riporta rainews.it

Incidente. Muore motociclista sulla Gildonese, era originario di ... - Il centauro era un 56enne originario di Vinchiaturo ma che viveva a Campobasso ed è deceduto poco dopo ... Secondo rainews.it