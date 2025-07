Tragedia sulla Pedemontana | l’autista dello scuolabus aveva il cellulare in mano arrestato

Una tragedia annunciata, forse evitabile. Un fotogramma (in copertina) chiarirebbe almeno in parte la causa del terribile incidente avvenuto lo scorso 19 maggio lungo la Pedemontana, all’altezza di Lomazzo, in provincia di Como, costato la vita alla maestra napoletana di 43 anni, Domenica Russo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tragedia davanti agli alunni sulla Pedemontana: si schianta il pullman della gita, muore la maestra Domenica Russo - Lomazzo (Como) – Nella foto dei vigili del fuoco, i trenta bambini usciti miracolosamente illesi dal pullman, sono seduti a terra, uno accanto all’altro.

Tragedia sulla Pedemontana a Lomazzo: il video del momento esatto dello schianto tra il bus con i bambini e il Tir - La tragedia si è consumata ieri, lunedì 19 maggio 2025, all’interno della galleria di Lomazzo lungo la Pedemontana (A36).

Tragedia sulla Pedemontana, indagato per omicidio stradale l’autista del pullman - La procura di Como ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del pullman che ieri ha tamponato un camion lungo l'autostrada Pedemontana a Lomazzo, in provincia di Como, causando la morte di Domenica Russo, 43 anni, residente, maestra alle scuole elementari di Cazzago Brabbia (Varese) di ritorno da una gita al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como) assieme ai suoi alunni.

Tragedia sulla Pedemontana: l’autista dello scuolabus aveva il cellulare in mano, arrestato; Domenica Russo, la maestra morta sul pullman in gita scolastica: arrestato l’autista che guardava il telefonino; Incidente Pedemontana, chiesto l'arresto dell'autista dello scuolabus: era al cellulare, morì una maestra.

Ai domiciliari l’autista dello scuolabus che tamponò un tir sulla Pedemontana: nell’incidente morì una maestra - Francesco Pagano si trovava alla guida dello scuolabus con a bordo 27 bambini e due maestre che il 19 maggio scorso tamponò un tir sull'autostrada Pedemontana ... Da fanpage.it

Maestra morta in incidente sulla Pedemontana, arrestato per omicidio stradale autista scuolabus - È stato arrestato sabato 26 luglio Francesco Pagano , l’autista del pullman che si schiantò sull’autostrada Pedemontana nel tratto di Lomazzo in provincia di Como, mentre riportava a casa due classi ... tg.la7.it scrive