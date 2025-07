Tragedia per Verreth | morto in Belgio il figlio di un anno Il Bari chiude in anticipo il ritiro

Ancora ignote le cause dell'improvviso decesso del piccolo. Il centrocampista è subito volato a casa. La squadra ha lasciato Roccaraso, annullata l'amichevole con la Cavese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro

In questa notizia si parla di: tragedia - verreth - morto - belgio

Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro; Chi sarà il miglior marcatore al Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sugli attaccanti che segneranno più gol.

Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro - La squadra ha lasciato Roccaraso, annullata l'amichevole con la Cavese ... Da gazzetta.it

Tragedia in Belgio, morto bimbo di 15 mesi dimenticato in auto - Un bimbo di 15 mesi è stato ritrovato senza vita a Namur, in Belgio, dopo essere rimasto per ore all'interno di un'automobile in una calda giornata estiva. msn.com scrive