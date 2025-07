Tragedia per Mattias Verreth centrocampista del Bari | muore il figlio di 14 mesi

Bari, 27 luglio 2025 – Una tragedia immane. Matthias Verreth, calciatore belga del Bari, arrivato quest’anno nel club pugliese dal Brescia, ha perso il figlioletto secondogenito di 14 mesi. Verreth, che era in ritiro con la squadra a Roccaraso – oggi mezza giornata di riposo per i “galletti” – è stato raggiunto dalla drammatica notizia poco dopo mezzogiorno. Il bimbo, che si chiamava Elliot Charles, era stato ricoverato un paio di giorni fa in ospedale, accusando sintomi simili a quelli di un virus. Nelle ore in reparto, però, la situazione sarebbe precipitata, fino al decesso, avvenuto nella giornata di oggi, domenica 27 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tragedia per Mattias Verreth, centrocampista del Bari: muore il figlio di 14 mesi

