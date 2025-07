Tragedia per il calciatore Matthias Verreth | morto il figlio di un anno

Una tragedia ha colpito Matthias Verreth mentre era con il Bari in ritiro a Roccaraso. È morto questa mattina per cause ancora da chiarire il figlio di un anno di del centrocampista belga di 27 anni arrivato in Puglia da poco dopo lo svincolo forzato dal Brescia. Il calciatore era a pranzo con il resto dei compagni di squadra e immediatamente è stato accompagnato all'aeroporto di Fiumicino per raggiungere la moglie e la prima figlia di tre anni e mezzo in Belgio. Immediata la decisione del Bari di interrompere il ritiro con due giorni di anticipo e di tornare a casa rinunciando anche all'amichevole con la Cavese.

