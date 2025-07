Tragedia in spiaggia sul litorale di Spinicci | uomo di 47 anni perde la vita mentre cerca di salvare il figlio in difficoltà

Un gesto di eroismo si è trasformato in una tragedia sul litorale di Spinicci, nei pressi di Tarquinia. Alessandro D’Angelo, 47enne originario di Fonte Nuova (RM), ha perso la vita tuffandosi in mare per salvare la moglie, i figli e i nipoti in difficoltĂ . Secondo le prime ricostruzioni, il mare mosso e le correnti pericolose . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

