Tragedia in moto sulla 591 bis | morto un 55enne

Zanica. Un uomo di 55 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Zanica, lungo la strada statale 591 bis, all’altezza della tangenziale sud che collega il paese a Grassobbio. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della due ruote mentre percorreva quel tratto di strada finendo sull’asfalto. L’allarme è scattato poco prima delle 9 di domenica 27 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il motociclista non ci sarebbe stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tragedia in moto sulla 591 bis: morto un 55enne

