Tragedia in casa Bari muore il figlio di un anno di Verreth

Un dramma in casa Matthias Verreth, giocatore 27enne del Bari. Il figlio di un anno è morto in Belgio e la squadra ha deciso di chiudere in anticipo il ritiro. La chiusura del ritiro sarebbe dovuto avvenire il 29 luglio: Verreth è sposato da due anni con la interior designer Séli Muyabo, connazionale, con cui la coppia ha anche una figlia. La nota della società. " Non abbiamo parole - è scritto nel documento - nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio ".

Lutto tremendo in casa Bari: morto il figlio di Mathias Verreth, ritiro annullato - Nel pomeriggio di domenica 27 luglio una notizia tremenda ha scosso il ritiro del Bari a Roccaraso. Secondo quanto comunicato dal club biancorosso attraverso una nota ufficiale, il figlio di Mathias Verreth, centrocampista arrivato nelle scorse settimane dal Brescia, è scomparso prematuramente.

