Tragedia in casa Bari | morto il figlio di Matthias Verreth interrotto il ritiro dei pugliesi

Tragedia in casa Bari, √® morto il secondogenito di Matthias Verreth, ad appena un anno di vita: il comunicato della societ√† Tragedia in casa Bari: il centrocampista belga Matthias Verreth √® stato colpito da un lutto devastante: √® venuto a mancare il suo secondogenito, un bambino di appena un anno. Una notizia che ha sconvolto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Tragedia in casa Bari: morto il figlio di Matthias Verreth, interrotto il ritiro dei pugliesi

