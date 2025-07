Tragedia in alta Val Brembana | 78enne muore dopo la caduta dalla bici

Camerata Cornello (Bergamo), 27 luglio 2025 – Giornata difficile per la bergamasca, con quattro morti a causa di incidenti stradali e un ciclista che è caduto dalla bicicletta   ed è deceduto. In questo caso la vittima si trovava nell’alta val Brembana, nel territorio comunale di Camerata Cornello. Il fatto è accaduto poco dopo le 18 sul versante orientale del monte Venturosa, sulle Orobie Bergamasche. Incidente nella galleria Montenegrone, lungo la statale della ValSeriana: un morto e due feriti L’uomo, 78 anni, aveva trascorso la giornata in quota, sostando al rifugio Cespedosio, dove ha pranzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in alta Val Brembana: 78enne muore dopo la caduta dalla bici

