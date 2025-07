Tragedia all’alba a Borgo di Terzo | nello scontro tra due auto muore un 20enne

Tragedia all’alba a Borgo di Terzo. Alle 5.10 la richiesta di soccorso per uno scontro tra due auto, una Fiat Panda e una Mercedes, sulla provinciale 42. Nell’impatto tra due vetture è deceduto sul colpo un giovane di 20 anni al volante dell’utilitaria. Sul posto i carabinieri di Clusone, i vigili del fuoco e il personale medico con due ambulanze e un’automedica. La vittima è Alberto Suardi, di 20 anni, residente a Spinone al Lago I rilievi e le operazioni sono state effettuate dai carabinieri di Clusone. La viabilitĂ nel tratto interessato è a senso unico alternato. L’autoritĂ giudiziaria ha disposto il sequestro dei veicoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tragedia all’alba a Borgo di Terzo: nello scontro tra due auto muore un 20enne

