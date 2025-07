Traffico Roma del 27-07-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma dentro fatti dalla redazione tra domani ed il 3 agosto sono attesi in cittĂ piĂą di 500.000 ragazzi da 146 paesi per quello che è considerato uno degli eventi centrali dell'anno Santo il Giubileo dei giovani gli eventi clou saranno il 29 luglio a San Pietro il primo agosto al Circo Massimo ed il 2 e 3 agosto a Tor Vergata per tutta la settimana saranno sospesi i lavori di prolungamento del tracciato della metro C il servizio della linea sarĂ Dunque regolare il 2 e 3 agosto resteranno però chiuse le fermate di Torre Angela e Torrenova oltre sempre da domani e fino al 4 agosto sarĂ attivo un servizio straordinario di navette bus con un'attenzione speciale alla trasferimento dei Pellegrini dalla fiera di Roma dove ne saranno alloggiati circa 25. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-07-2025 ore 18:30

Roma-Everton Legends, Capello in panchina: Candela in campo il 9 agosto - Una sfida che profuma di famiglia, ma anche di storia. Il prossimo 9 agosto, oltre all’amichevole tra le prime squadre, Everton e Roma si affronteranno anche in un match tra leggende, in programma all’ Hill Dickinson Stadium.

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie.

Roma, amichevole surreale: il 16 agosto sfida al Neom, club della città che (ancora) non esiste - Segnate la data: venerdì 16 agosto, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la Roma scenderà in campo per un’amichevole internazionale fuori dal comune.

Nuovi orari ZTL a partire dal 1° Luglio! A partire dal ? 1° Luglio fino al 31 Agosto, entrano in vigore i nuovi orari per la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico e in Viale Roma. Ecco le fasce orarie da ricordare: Giorni festivi ?: i varchi saranno atti

Aperto al traffico il nuovo collegamento Autostrada A1 - Compendio Tor Vergata, l'opera realizzata nell'ambito degli interventi giubilari, in vista dell'appuntamento dedicato ai giovani che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto. Info https://ow.ly/pK6Y50WpZts

