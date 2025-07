Traffico record sulla Statale 36 | quasi 700mila auto veicoli in sei giorni

Lecco, 25 luglio 2025 – Quasi 700mila veicoli in transito sulla Statale 36 in soli sei giorni. Solo sul Raccordo anulare ne sono passati di più. Da domenica scorsa fino a ieri, sabato, i sensori della rete di rilevamento del traffico lungo le principali direttrici stradali hanno contato il passaggio di 694mila mezzi, soprattutto automobili, poi camion e moto sulla Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, tra le province di Monza e di Lecco. Lo dicono i tecnici di Anas. Tra gli automobilisti in viaggio, anche tanti vacanzieri, diretti verso il lago di Como, le montagne della Valtellina e la Valsassina Traffico in aumento in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Traffico record sulla Statale 36: quasi 700mila auto veicoli in sei giorni

