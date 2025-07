Tra quattro giorni l’Inter si toglierà un peso non banale | resistenza

Mancano esattamente quattro giorni alla scadenza della clausola rescissoria che pende sulla testa di Denzel Dumfries. Dopodiché, l’Inter potrà sentirsi sicuramente più tranquilla. ULTIME ORE – L’ Inter e i tifosi nerazzurri, dopo aver contato le settimane e i giorni, adesso contano le ore: ossia quelle relative alla clausola rescissoria di Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha una clausola da 25 milioni di euro, valida solo per l’estero, e in scadenza alle 23.59 del 31 luglio. Dal 1° agosto, il futuro dell’esterno olandese passerà nuovamente nelle mani dell’Inter. La clausola, fissata lo scorso novembre al prolungamento del contratto, scadrà e quindi sarà la Beneamata a decidere una volta per tutte il futuro dell’esterno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Tra quattro giorni l’Inter si toglierà un peso non banale: resistenza

Inter, 10 giocatori vivranno gli ultimi 17 giorni in modo diverso – TS - I prossimi 17 giorni dell’Inter saranno decisivi: i nerazzurri si giocano tutto sia in Serie A che in Champions League.

Moratti: «L’Inter è stata una cosa bellissima. Ho provato felicità, tutti i giorni trattavo ciò che amavo. Ecco il mio allenatore e giocatore preferito» - L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si racconta, ecco l’intervista in occasione del suo 80esimo compleanno, aneddoti e retroscena L’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato, in occasione del suo 80 compleanno, un’intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Inter, Lautaro Martinez: "Dopo l'infortunio ho pianto per due giorni ma avevo promesso di esserci" - Il capitano dell`Inter Lautaro Martinez, visibilmente emozionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che la sua Inter è riuscita a strappare.

Un pari basta all’Inter per eliminare il Bayern Monaco; Pippo Inzaghi sull’addio di Simone all’Inter: “Lette tante sciocchezze, ha deciso solo dopo”; Champions e Europa League, 5 squadre in 4 punti. Il Milan può togliere un posto alle pretendenti.