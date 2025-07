Tour reunion degli Afterhours concerto in piazza Castello a Reggio | unico live in Calabria

Confermata la splendida location di piazza del Castello Aragonese di Reggio per l’unico concerto in Calabria dello storico tour reunion degli Afterhours del prossimo 10 agosto alle ore 21.30. Per celebrare i 20 anni dall’uscita dell’iconico album Ballate Per Piccole Iene e la ristampa in edizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

